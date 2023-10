Stiri pe aceeasi tema

- Un nou doliu in sportul romanesc intristeaza sufletele celor pasionați de acest domeniu. Un fost luptator și antrenor al Clubului Sportiv Rapid s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 83 de ani. Iata despre cine este vorba!

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Un cunoscut actor, cu o cariera de peste 40 de ani, s-a stins din viața in urma cu puțin timp, lanand in urma numai tristețe. Anunțul decesului a fost facut chiar de catre colegii sai de la Teatrul „Sica Alexandrescu”, din Brașov.

- Este doliu in lumea filmului internațional! Un actor celebru s-a stins din viați in urma cu puțin timp. Anunțul a facut facut de familia lui, care a fost alaturi de el in ultimele momente. Actorul este cunoscut pentru rolul sau din serialul The Man from U.N.C.L.E., in care a facut furori.

- Lumea filmului romanesc, in doliu! Adina Cristescu, o actrița extrem de iubita, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Anunțul trecerii in neființa a celei care era cunoscuta din filme precum „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” sau "Aferim", a fost facut pe pagina de Facebook Duminici la Teatrul National…

- Dirijorul Ansamblului Artistic Profesionist "Ciprian Porumbescu", Viorel Leanca, s-a stins din viata, duminica, la varsta de 70 de ani, au anuntat, pe contul oficial de Facebook, reprezentantii orchestrei.

- Lumea muzicii internaționale e in doliu! Una dintre cele mai cunoscute cantarețe de opera, Milka Stojanovic, s-a stins din viața in Belgrad, la varsta de 86 de ani. Trista veste a fost confirmata de portalul Nova.rs de la Teatrul Național din Belgrad.

- Lumea muzicii internaționale e in doliu! Un celebru cantareț și compozitor s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut pe pagina lui de socializare, de pe platforma X.

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…