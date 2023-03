Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii internaționale! Celebrul cantareț Marcel Amont s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Artistul a devenit cunoscut pentru celebrele sale piese, printre care și "Bleu, blanc, blond". Acesta a trecut in nfiinta la vrasta de 93 de ani. Cine a fost Marcel Amont.

- Doliu in lumea muzicii din Republica Moldova. Cunoscutul dirijor, compozitor și profesor Serghei Ciuhrii, Artist al Poporului, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a exprimat condoleanțe familiei artistului.

- Este zi de doliu in lumea muzicanților din Romania! Un celebru acordeonist de la noi din țara s-a stins din viața fulgerator. Colegii de breasla, prietenii, cei care i-au ascultat muzica, dar mai ales familia, cu toții sunt in stare de șoc și inițial nimeni nu a crezut ca vestea morții artistului este…

- Lumea filmului e in doliu! Un celebru regizor, care a lucrat cu actori celebri, printre care Brigitte Bardot, Catherine Deneuve și Michel Piccoli, s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Tristul anunț a fost facut de familie.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare rapper, fondator al unei trupe cunoscute de hip-hop, s-a stins din viața la varsta de 54 de ani. Anunțul trist despre moartea acestuia a fost facut de presa americana. Acum, rapperul este plans de o țara intreaga și nu numai. Iata despre cine…

- Lumea muzicii este in doliu, dupa ce un legendar pianist și compozitor s-a stins din viața la 94 de ani. Un reprezentant de-al sau a facut public anunțul, marturisind ca barbatul a murit din cauza naturale, in casa sa.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare cantareț s-a stins din viața la varsta de 73 de ani, iar vestea trista despre moartea lui a fost anunțata chiar de fiica acestuia. Artistul este plans acum de o lume intreaga, iar cauza decesului nu se știe exact, doar ca a survenit in urma unei…

- Doliu uriaș in lumea muzicala! Un celebru cantareț s-a stins din viața chiar inainte de sarbatoarea Craciunului. Tragica veste a fost confirmata de catre membrii grupului artistic din care acesta facea parte. Anunțul i-a tulburat profund pe fani. Doliu uriaș in lumea muzicala Doliu in muzica. Un legendar…