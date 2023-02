Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul rapper AKA a fost impușcat mortal, la 35 de ani, in Africa de Sud. Primele informații arata ca rapperul se afla in fața unui restaurant, alaturi de un alt barbat, și asupra celor doi s-a tras dintr-o mașina.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! Un mare cantareț s-a stins din viața la varsta de 73 de ani, iar vestea trista despre moartea lui a fost anunțata chiar de fiica acestuia. Artistul este plans acum de o lume intreaga, iar cauza decesului nu se știe exact, doar ca a survenit in urma unei…

Starul american de folk-rock David Crosby a murit la varsta de 81 de ani, a confirmat reprezentantul sau, conform BBC.

- Este doliu in lumea literaturii din lume, dupa ce Russell Banks a murit la varsta de 82 de ani. Celebrul scriitor american s-a stins din viața in locuința sa din New York, dupa o perioada in care s-a luptat cu cancerul.

Actorul Cornel Ciupercescu a murit, duminica, la varsta de77 de ani. Trecerea in neființa a artistului a fost anunțata de Teatrul Evreiesc de Stat, conform Mediafax.

Christine McVie, care a cantat cu formatia Fleetwood Mac si a scris unele dintre cele mai faimoase cantece ale lor, a murit la varsta de 79 de ani, a anuntat familia ei, scrie BBC.

- Irene Cara, laureata a Premiilor Grammy, a murit. Cantareața și-a dat ultima suflare la varsta de 63 de ani. Anunțul privind decesul artistei, celebra pentru "Fame" și "Flashdance…What a Feeling" in anii 80, a fost facut de reprezentantul ei.

- Pablo Milanes, cantarețul de origine cubaneza, a murit in Spania. Conform informaților, se afla sub tratament pentru cancer la sange. Avea 79 de ani. Artistul a contribuit la fondarea mișcarii cubaneze „nueva trova” și a facut un turneu in lume ca ambasador cultural al revoluției lui Fidel Castro. Este…