Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicii romanești e din nou in doliu. Din pacate, un mare cantareț a plecat dintre noi la varsta de 76 de ani lasand in urma sa multa durere. Acum familia se pregatește de inmormantare.

- Este doliu uriaș in lumea politicii! La ceas de seara, ieri, a incetat din viața un nume mare, care și-a marcat anii de existența in Romania! Familia, colegii de breasla și toți apropiații sunt acum in stare de șoc și cu inima distrusa de durere! Iata despre cine este vorba, de fapt!

- Doliu imens in lumea culturala din Romania. Unul dintre cei mai mari critici și istorici literari s-a stins din viața. Vestea trista a fost data de managerul Muzeului Național al Țaranului Roman, Virgil Ștefan Nițulescu. Ministerul Culturii a scris un mesaj pe site-ul instituției in care iși exprima…

- Este doliu in lumea muzicii rock! Un artist cunosscut a fost gasit fara viața intr-o camera de hotel la varsta de doar 50 de ani! Familia și toți cei care l-au indragit și apreciat pentru munca sa de-o viața sunt profund indurerați in aceste momente. Despre cine este vorba, de fapt!

- Cantareața de rap Lil Bo Weep a murit sambata, 5 martie, la varsta de 22 de ani. Cauza morții nu a fost dezvaluita. Inainte de a inceta din viața, cantareața și-a folosit platforma online pentru a vorbi despre sanatatea ei de sanatate.Tragicul anunț a fost confirmat de tatal artistei, pe pagina sa de…

- Ziua Internaționala a Femeii, ziua de 8 Martie, a venit cu o veste trista pentru intreaga lume a muzicii romanești. Din nefericire, una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țara s-a stins din viața. Boala nemiloasa cu care fusese diagnosticata acum ceva timp se pare ca a invins. Iata despre…

- Ionuț Rusu, un cunoscut saxofonist din Fagaraș, a fost gasit mort dupa ce a cantat la un priveghi. Artistul avea doar 52 de ani.Familia și apropiații inca sunt șocați de cele intamplate, mai ales ca barbatul nu s-a simțit prea bine in ultima zi din viața sa.Neluțu Rusu, așa cum era cunoscut artistul,…

- Este doliu imens in lumea muzicii! Un alt nume celebru s-a stins din viața. Lata Mangeshkar, una dintre cele mai indragite cantarețe din India, care a cantat coloana sonora pentru sute de filme Bollywood, a murit la varsta de 92 de ani.