- Joseph Fontana s-a stins din viața la 87 de ani, in somn.Anunțul a fost facut de fiul sau, David Fontana, pe o rețea de socializare: „Tatal meu a murit in somn, fara durere. Va rugam sa ne respectați intimitatea in aceasta perioada.

- Danny Kirwan, chitarist care a cantat pe cinci albume al trupei britanice Fleetwood Mac in anii 1960, a murit la varsta de 68 de ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Mick Fleetwood, care l-a cooptat pe Kirwan in Fleetwood Mac, pe cand avea doar 18 ani, a confirmat moartea sa sambata, aducandu-i…

- Doliu in lumea muzicii! A murit un celebru cantareț in urma cu puțin timp. I s-a facut rau in scara blocului.video+foto Cunoscutul artist de muzica ușoara Alexandru Jula a murit miercuri seara, la varsta de 83 de ani, dupa ce luni, 28 mai, a fost trasportat la spital la scurt timp dupa ce i s-a facut…

- Cantareata de muzica populara Ileana Constantinescu a murit, joi, in propria locuinta, in jurul orei 15.00, au mentionat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Cand a ajuns echipajul de ambulanta, s-a constatat ca artista era decedata de cateva ore.

- Cantareata franceza Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa'', un succes muzical al anilor '80, a decedat la 65 de ani, in noaptea de duminica spre luni, dupa o lunga suferinta, a precizat pentru AFP partenerul acesteia, Christian Soulie, potrivit Agerpres. ''V-a facut sa dansati cu milioanele…

- Doliu in Romania. Dirijorul Ion Țibrea, cel care a colaborat cu mari artiști din muzica populara din țara noastra, printre care Irina Loghin, Sofia Vicoveanca, Benone Sinulescu, s-a stins din viata.

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai iubite artiste a incetat din viata. Artista Viorica Batan a murit chiar de ziua ei, de Florii, pe patul de spital, potrivit informatiilor din presa. Viorica Batan a fost si asistenta medicala la Spitalul Sf. Ioan. Cumplita veste a fost data…