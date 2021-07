Stiri pe aceeasi tema

- Formatia blues-rock ZZ Top a anuntat miercuri decesul la Houston al unuia dintre componentii sai, basistul Dusty Hill, care facea parte din aceasta trupa inca din 1970, informeaza AFP. ''Suntem foarte intristati de vestea decesului, in timpul somnului, la domiciliul sau din Houston (Texas),…

- A murit Vasile Firuța din Islaz, un artist local autentic foarte indragit insa puțin cunoscut publicului larg. El a colaborat cu Grigore Leșe in mai multe randuri și a avut apariții atat la emisiunea acestuia de la televiziunea publica dar și la spectacole de la Sala Palatului.

- Alexandru Bulacu, in varsta de 27 de ani, era instrumentist la „Doru și Doina Argeșului” și a murit sambata seara, dupa o lupta crunta cu o boala grea. Tanarul cantareț urma sa-și serbeze ziua pe 1 august, dar din pacate, in ultima perioada, zilele lui au fost numarate. “Golul din inima mea nu-l va…

- DOLIU in lumea muzicii. Cantaretul Iurie Sadovnic a murit dupa ce s-a impuscat in cap.Vestea trista a fost confirmata pentru publika.md de catre ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati.

- Lumea muzicii din partea de vest a țarii are parte de o noua veste neplacuta: a murit Gheorghe Iovin, fostul membru al trupei Progreisv TM. „Mentorul meu chitaristic, omul de la care am invațat la chitara și pe care l-am avut ca exemplu din copilarie a plecat dintre noi in Vinerea Mare, o zi trista…