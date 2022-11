Sunt momente dureroase pentru fanii muzicii rock din intreaga lume. A murit un cantareț celebru, anunțul dispariției sale fiind facut public de un prieten bun al artistului. Keith Levene avea 65 de ani și era unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupei britanice The Clash. A murit Keith Levene, membru fondator al trupei The Clash […] The post Doliu in lumea muzicala. A murit un cantareț celebru din trupa The Clash appeared first on Playtech Știri .