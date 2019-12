Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Anna Karina, cunoscuta mai ales pentru rolurile din filmele lui Jean-Luc Godard, a murit sambata la Paris in urma unu cancer, la varsta de 79 de ani, a anuntat duminica agentul sau, intr-un comunicat preluat de AFP.

- Lumea modei este din nou in doliu! Patrick-Louis Vuitton, stra-stranepotul fondatorului brandului de moda de lux, a murit la varsta de 68 de ani, a anunțat compania pe contul oficial de pe rețeaua de socializare online Instagram, potrivit contactmusic.com, citat de fanatik.ro.

- Patrick-Louis Vuitton a murit. Stra-stranepotul fondatorului brandului de moda de lux, Louis Vuitton, s-a stind din viața la varsta de 68 de ani. Vestea trista a fost data de casa de moda prin intermediul contului oficial de Instagram: „Anunțam cu adanca tristețe decesul lui Patrick-Louis Vuiton. Toate…

- Romania, in DOLIU! Mihai Constantinescu a murit. Artistul s-a stins dupa cinci luni de coma Mihai Constantinescu a murit. Celebrul cantaret a incetat din viata in aceasta seara, la 73 de ani, in urma unui stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu a murit. Desi starea artistului parea sa se fi imbunatatit…

- Masa Dinescu, unul dintre cei mai apreciati traducatori ai dramaturgiei ruse, sotia scriitorului Mircea Dinescu, a murit la varsta de 58 de ani, anunta Teatrul National Bucuresti, potrivit news.ro"Colectivul Teatrului National Bucuresti anunta cu tristete disparitia prematura, la numai 58…

- O fosta olimpica si antrenoarea lotului national de gimnastica al Namibiei a incetat din viata vineri, dupa cum relateaza pe pagina de Facebook, Federatia Romana de Gimnastica."Ne a parasit mult prea devreme, colega noastra Iuliana Simonfi A fost o gimnasta de talent, membra a lotului national in anii…

- Solista formatiei americane de punk rock The Muffs, Kim Shattuck, a decedat la varsta de 56 de ani. Shattuck, care a cantat de asemenea in formatiile Pixies si NOFX, a fost diagnosticata in urma cu doi ani...