Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul stilist italian Nino Cerruti a incetat din viata intr-un spital din Vercelli, din Piemont (nord-vestul Italiei), unde se afla pentru o operatie la sold, conform site-ului Corriere della Sera. El avea 91 de ani, potrivit Agerpres . „Se duce un urias dintre antreprenorii italieni”, a reactionat…

- Celebrul stilist italian Nino Cerruti a decedat la varsta de 91 de ani, a aflat sambata seara AFP dintr-o sursa din domeniul modei, confirmand anuntul anterior din presa italiana. El a incetat din viata intr-un spital din Vercelli, din Piemont (nord-vestul Italiei), unde se afla pentru o operatie…

- Celebrul stilist italian Nino Cerruti a decedat la varsta de 91 de ani, a aflat sambata seara, 15 ianuarie, AFP dintr o sursa din domeniul modei, confirmand anuntul anterior din presa italiana.El a incetat din viata intr un spital din Vercelli, din Piemont nord vestul Italiei , unde se afla pentru o…

- Celebrul stilist italian Nino Cerruti a decedat la varsta de 91 de ani. El a incetat din viata intr-un spital din Vercelli, din Piemont (nord-vestul Italiei), unde se afla pentru o operatie la sold, conform site-ului Corriere della Sera.

- Fostul pilot de Formula 1 Jean Alesi si fratele sau, Jose, au fost retinuti intr-un dosar de distrugere, dupa ce un dispozitiv exploziv a fost declansat la un cabinet de arhitectura dintr-o localitate de langa Avignon, informeaza lequipe.fr, care precizeaza ca fostul sportiv ar fi recunoscut implicarea…

- Lucrurile s-au mai liniștit, cel puțin relativ, dupa Marele Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi, in urma caruia Max Verstappen a devenit campion mondial pentru prima oara in cariera. Gala de decernare a premiilor a avut loc la Paris, iar olandezul de la Red Bull Racing a fost prezent pentru a-și adjudeca,…

- Consiliul Mondial al Federatiei Internationale de Automobilism (FIA), reunit, miercuri, la Paris, a acceptat propunerea presedintelui, Jean Todt, de a analiza evenimentele petrecute in Marele Premiul de Formula 1 de la Abu Dhabi, unde Max Verstappen l-a invins pe Lewis Hamilton și a obținut titlul mondial.

- Pictura face parte din viata lui Picasso si, in acelasi timp, viata lui inseamna in egala masura arta.Pablo Picasso nu s a putut multumi in viata cu un singur rol.Va juca multe, reale si imaginare, dar pe toate cu aceeasi pasiune. A fost andaluz si catalan, spaniol si francez. A fost un copil genial,…