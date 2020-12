Stiri pe aceeasi tema

- A murit prof. dr. Ioan Paul Stoicescu, personalitate marcanta a medicinei romanești, unul dintre fondatorii și formatorii școlii moderne de pneumologie, el fiind unul dintre cei mai importanți pneumologi din Romania. Nascut in 1935, prof. dr. Ioan Paul Stoicescu a marcat destinul pneumologiei romanesti…

- Dan Danuț, fostul secretar al clubului C.S.M Știința Baia Mare s-a stins din viața. Oficialii campioanei Romaniei C.S.M.Știința Baia Mare, corpul de tehnicieni precum și lotul echipei de seniori regreta profund trecerea in neființa a fostului secretar al clubului Dan Danuț. Pe langa funcția de secretar…

- Actrița de teatru, Eugenia Botnaru, Maestru in Arta, s-a stins din viața.„Uniunea Teatrala din Moldova este indurerata de trecerea la cele veșnice a actriței Eugenia Botnaru, Maestru in Arta.

- Vladimir Gaitan s-a stins din viața la varsta de 73 de ani, dupa ce s-a luptat vreme de mai multi ani cu o boala necrutatoare. Chair daca ulterior a devenit unul dintre cei mai cunoscuți acori din lumea teatrului și a filmului din Romania, Vladimir Gaitan a cochetat cu sportul in tinerete. A jucat baschet…

- Actorul Vladimir Gaitan s-a stins din viața marți seara la varsta de 73 de ani. Se pare ca acesta se lupta de peste 30 de ani cu cancerul. Potrivit informațiilor, actorul ar fi murit acasa. De-a lungul carierei, acesta a jucat in zeci de roluri in teatru și film. Printre cele mai importante filme in…

- Tot mai multe vești triste vin din lumea muzicii maramureșene. Dupa moartea tragica a rapsodului Vasile Barani, un alt violonist a pierdut lupta cu viața. Este vorba despre Fabian Ghișe, unul dintre violonoștii de excepție ai orchestrei Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”. Vestea tragica a…

- Vești triste vin astazi din lumea muzicii tradiționale maramureșene. Unul dintre cei mai cunoscuți vioriști din Maramureș, Vaile Barani, s-a stins din viața in cursul nopții trecute. Se pare ca acesta se confrunta cu probleme de sanatate, insa nu intr-o forma grava, care sa ii provoace decesul. Familia,…

- Doliu in judet. Lumea medicala a pierdut un cunoscut medic, in persoana lui Ion Blajan, care s-a stins la varsta de 76 de ani. „Cu adanca tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a dr. Ion Blajan, o personalitate marcanta a lumii medicale și a social-democrației maramureșene. Nu putem sa nu…