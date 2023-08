Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea medicala! Un medic cardiolog renumit a murit chiar in curtea spitalului unde lucra. Gheorghe Ioan Scridon, colonel doctor in rezerva, medic primar cardiolog și fost comandant al unitații, care ar fi facut stop-cardiac chiar in curtea Spitalului Militar din Oradea.Medicul avea probleme…

- Tragedie in curtea fostului Spitalul Militar din Oradea. Miercuri, dupa amiaza, in jurul orei 16.00, dupa orele de program, cardiologul Eugen Gheorghe Scridon a dorit sa joace tenis pe un teren special amenajat in curtea Spitalului Clinic „Avram Iancu” din Oradea.

- Un cunoscut medic, șef de secție la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, a trecut la cele veșnice. Dr. Victor Neamțiu a coordonat in ultimii trei ani Secția Dermatovenerologie de la S.C.J.U. Arad. Pagina oficiala de Facebook a spitalului a anunțat trista veste. „Cu profunda tristețe anunțam trecerea…

- Un medic salvator din Constanta, care a intervenit in neumarate randuri la salvarea unor oameni grav raniti cu elicopterul SMUrd a trecut in nefiinta. Este vorba despre dr. Mihai Vlad de la UPU SMURD Constanta. Vestea a fost facuta publica de medicul Cora Mitroi Maxim. "Ce zi trista Am aflat ca Dr Mihai…

- Este doliu in sportul romanesc dupa ce un campion național și balcanic a murit la doar 29 de ani. Ce tragedie! Lumea a ramas inmarmurita la vestea morții celui care era un om foarte voinic, nimeni nu se aștepta la așa ceva. Campion Național de Culturism mort in condiții suspecte. Culturistul in varsta…

- Doliu in lumea medicala! A murit unul dintre marii chirurgi ai RomanieiMedicul chirurg Dan Aurelian Duminica, fostul director al Spitalului de Urgența Targu Carbunești, s-a stins din viața. CITESTE SI BREAKING NEWS Alerta | S-au blocat negocierile pentru Guvernul Ciolacu - UDMR a refuzat sa cedeze…

- Medicul chirurg Dan Aurelian Duminica, fostul director al Spitalului de Urgența Targu Carbunești, s-a stins din viața.„La mijloc de luna Mai 2023, a plecat in eternitate o personalitate marcanta a orașului Tg. Carbunești și a lumii medicale gorjene, omul ce a scris o pagina importanta in istoria medicii…

- Un medic ginecolog de la Maternitatea Polizu din Bucuresti s a stins din viata astazi dupa ce ar fi fost gasit in locuinta impuscat in cap. Medicul Nicusor Branescu a fost transportat la spital, dar din pacate nu s a mai putut face nimic pentru a i fi salvata viata. Colegiul Medidiclor din Romania a…