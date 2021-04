O lovitura foarte grea primita de familia, colegii și cunoscuții unui medic cardiolog sibian. Gabriela Eminovici a pierit, joi, dupa ce organismul sau nu a mai putut lupta cu noul coronavirus. Potrivit presei locale, doctorița a sfarșit la varsta de 55 de ani. Cumplita veste a fost anunțata public, in cursul serii, de catre reprezentanții […] The post Doliu in lumea medicala: Cardiologul Gabriela Eminovici a murit la 55 de ani first appeared on Ziarul National .