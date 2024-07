Doliu în lumea literară: Edna O'Brien, legenda feminismului irlandez, s-a stins din viață la 93 de ani Edna O"Brien a murit "in pace sambata, 27 iulie, dupa o boala indelungata", potrivit unui mesaj al agentei sale, Caroline Michel, si al editurii ei, Faber, publicat pe contul de pe platforma X al acesteia din urma."Edna O"Brien a fost una dintre cele mai mari scriitoare ale epocii", "ea a revolutionat literatura irlandeza, surprinzand viata femeilor si complexitatile conditiei umane intr-o proza luminoasa si simpla si care a avut o influenta profunda asupra multor scriitori care au urmat-o", continua mesajul.It is with great sadness that Caroline Michel at PFD and Faber announce the death of beloved… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a promis, miercuri seara, la Romania TV, ca pana la finalul acestui an, romanii vor putea ajunge in Statele Unite ale Americii fara vize, țara noastra va intra in spațiul Schengen și ca cetațenia dubla cu Spania va intra in vigoare. „In noiembrie cred ca mai mult ca sigur mergem fara…

- Margareta Paslaru: o reala legenda a muzicii romanești Margareta Paslaru, artista emblematica a muzicii ușoare romanești, și-a cucerit publicul prin talentul sau extraordinar, ramanand in inimile a generații de romani. Recent ajunsa la venerabila varsta de 81 de ani, Paslaru continua sa impresioneze…

- Monica Gabor a reacționat imediat cand a vazut ce face fiica ei in Romania. Irina Columbeanu a venit sa iși vada tatal, dar a dorit sa viziteze și anumite locuri din țara natala.Monica Gabor nu a putut sa ramana indiferenta la activitațile fiicei sale, Irina Columbeanu, in Romania și a reacționat public.…

- Peste 150.000 de joburi noi au fost postate, in prima jumatate a anului, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Aproape 40.000 din acestea au venit din partea angajatorilor din retail, care continua sa aiba cea mai mare nevoie de personal din Romania. Serviciile au fost…

- Adolescenta, care acum este o tanara in toata regula, nu și-a putut ascunde bucuria atunci cand și-a imbrațișat tatal pe Aeroportul Otopeni. Scenele emoționante au avut loc cu doar cateva ore in urma.Irinel și Irinuca Columbeanu s-au regasitIrinuca a parasit Romania in 2018 pentru a locui cu mama ei…

- Irina Columbeanu a ajuns in seara de sambata spre duminica, in Romania, iar tatal ei a așteptat-o nerabdator la Aeroport. De altfel, recent, fostul afaceriest care locuiește in prezent intr-un azil, a declarat ca așteapta nerabdator sa iși stranga in brațe fiica.Fiica lui Irinel Columbeanu a revenit…

- In discursul sau catre populație, de sambata seara, președintele Volodimir Zelenski a insistat pe faptul ca rușii nu au reușit sa-și indeplineasca obiectivele in regiunea Harkov și a anunțat ca „avem noi soluții pentru aparare, din Franța și din Statele Unite”, relateaza Ukrainska Pravda.„Am vorbit…

- ”Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a emis, in acest sens, ordinul ministrului afacerilor externe nr. 868/2024 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 434 / 10 mai 2024, in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (9) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea…