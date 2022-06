Stiri pe aceeasi tema

- Doliu imens in lumea medicilor din Romania! A murit inventatoarea vaccinului Polidin care a salvat generații intregi. Celebrul medic s-a stins din viața in aceasta dimineața la varsta de 94 de ani. Ea a fost deportata alaturi de intreaga familie in anul 1941 din Campulung Moldovenesc in Transnistria,…

- Doliu in lumea medicala din Romania! A murit un doctor renumit de la noi. Familia celebrului doctor a primit vestea extrem de trista chiar in Saptamana Luminata. Tragicul anunț a fost facut public de catre Colegiul Medicilor din Romania pe rețelele de socializare. „Colegiul Medicilor din Romania (CMR)…

- Regizorul și scenaristul Silviu Fusu, laureat al mai multor premii naționale și internaționale, membru al Uniunii Teatrale din Moldova și din Romania, s-a stins la varsta de 69 de ani. Anunțul trist a fost facut de Ministerul Culturii.

- Clinica Ghencea Medical anunta printr un mesaj postat pe pagina de Facebook ca medicul Naum Ciomu s a stins din viata. "Incepem saptamana cu o veste trista Domnul Doctor Ciomu Naum Niculae a plecat in lumea cea fara de dor.Dumnezeu sa l odihneasca in pace A fost un luptator,un spirit tanar, un medic…

- Este zi de doliu in lumea presei din Romania. O veste trista a luat cu asalt jurnaliștii, chiar inainte de Sarbatorile Pascale! Din nefericire, s-a stins din viața o mare jurnalista, la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit de o boala cumplita.

- Este doliu in lumea filmului din Romania dupa ce un actor iubit de milioane de oameni a decedat. Celebrul actor a jucat multe piese pe scena de teatru, dar este cunoscut și pentru cele mai bine 30 de roluri pe care le-a jucat in filme. Vestea dispariției sale a intristat Romania. Doliu in lumea actorilor.…

- O veste rea a lovit lumea sportului din Romania. S-a aflat ca fosta mare scrimera Ana Pascu s-a stins la varsta de 77 de ani. „O veste trista a marcat lumea sportului romanesc. In aceasta seara ne-a parasit Ana Pascu, „doamna scrimei romanești”, persoana de care se leaga succesele scrimei din țara noastra…

- S-a stins o adevarata legenda a Romaniei! Eugenia Șerbanescu, un artist desavarsit, s-a stins din viața. Ea a fost prima femeie baterist din țara noastra, dar și din Europa. Eugenia Șerbanescu a devenit cunoscuta prima data ca și componenta a trupei Venus. Decesul artistei a fost anunțat chiar de familia…