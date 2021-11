Acesta a fost decan al Facultatii de Chimie in perioada 1990-1996 si 2000 – 2004, prorectorul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi in perioada 2004 – 2005. De asemenea a fost membru al Asociatiei Europene de Radiochimie, a primit medalia de onoare a Universitatii de Stat din Chisinau in anul 1996. A primit ordinul Meritul pentru Invatamant in grad de ofiter in 2004. A fost distins cu diploma de Excelenta din partea Ministerului Educatiei si Cercetarii in 2007. Mai mult decat atat a coordonat zeci de generatii de studenti. Articolul Doliu in lumea invatamantului din Iasi. Prof. univ. dr.…