Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, joi, ca un junior in varsta de 12 ani legitimat la echipa Under 12 Loki SC, din Harghita, a murit dupa ce i s-a facut rau la finalul unui antrenament, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! Ieri, pe data de 10 octombrie, a murit Ilie Florian, cunoscut și sub porecla de „Pisica”, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu. Vestea tragica despre decesul lui a fost anunțata pe rețelele de socializare de catre CFR Cluj.

- Doliu la CFR Cluj. A murit Ilie Florian sau “Pisica”, cum era alintat omul care a fost aproape de Dan Petrescu la echipa ardeleana, relateaza realitateasportiva.net. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului din Cluj.”Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Alexandru Vagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și FC Brașov s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Vestea trista a fost facuta chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și in Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri.

- Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rapperul american Coolio, cunoscut mai ales pentru melodia sa din 1995 „Gangsta's Paradise”, a murit la varsta de 59 de ani, a anuntat miercuri managerul sau. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pianistul american de jazz Ramsey Lewis, cunoscut mai ales pentru versiunea sa instrumentala a piesei „The 'In' Crowd”, a murit luni, la varsta de 87 de ani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doliu in sportul romanesc! Baschetbalista Alessia Raiciu a murit chiar in ziua in care a implinit 18 ani. Anunțul a fost facut de Federația Romana de Baschet, fara alte explicații. Alessia Raiciu era una dintre cele mai talentate sportive, inclusa in lotul național pentru Campionatul European la…