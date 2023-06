Stiri pe aceeasi tema

- Lumea televiziunii romane este in doliu, dupa ce un cunoscut jurnalist a murit. Barbatul avea 74 de ani și era apreciat atat de colegi, cat și de fani. Anunțul a fost facut de reprezentanții postului de televiziune la care a lucrat.

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un nume mare s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Legendarul muzician a colaborat cu artiști mari ai Romaniei și el a fost cel care i-a produs primul album al lui Ștefan Banica Jr.

- Lumea sportului e in doliu! O fosta campioana olimpica și mondiala de sprinter s-a stins din viața la varsta de 32 de ani. Tristul anunț a fost facut de compania ei de management. Tanara a fost gasita fara suflare in casa ei din Florida. Cauza morții nu a fost inca dezvaluita.

- Doliu imens in lumea artistica! Un celebrul dansator s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Acesta suferea de cancer osos și a trecut in neființa sambata seara, intru-un ospiciu din Tunbridge Wells. Cine este dansatorul care a murit in urma cu puțin timp.

- Doliu in lumea sportului din Romania. Un celebru antrenor s-a stins din viața la varsta de 47 de ani, in timpul meciului. Tristul anunț a fost facut pe pagina de Facebook a Federației Romane de Baschet.

- Lumea muzicii din Romania e in doliu! Un indragit artist iubit de o țara intreaga s-a stins din viața și a lasat in urma o familie indurerata. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut chiar de familie pe rețelele de socializare.

- Lumea sportului romanesc este in doliu! Fostul baschetbalist Mihai Dimancea a murit, luni, la varsta de 83 de ani. Anunțul a fost facut chiar de catre clubul Steaua Bucuresti, pe pagina oficiala de Facebook.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu. Un celebru jucator s-a stins din viața la varsta de 42 de ani, dupa o lupta cu o boala nemiloasa. Tristul anunț a fost facut chiar de colegii lui de breasla, pe Facebook.