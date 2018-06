Capitanul echipei de fotbal Mansfield Town a murit. El avea 18 ani, iar vestea trista a fost confirmata de oficialii clubului la care juca. Moartea fotbalistului este cu atat mai dureroasa, cu cat acesta nu suferea de nicio boala. (Console si accesorii gaming) Ryan Evans, capitanul echipei Mansfield Town a murit in somn, au anunțat […] The post Doliu in lumea fotbalului! Un capitan de echipa a murit in condiții suspecte: „Suntem profund indurerați” appeared first on Cancan.ro .