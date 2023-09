Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in sport! Lumea fotbalului internațional e in doliu dupa ce un jucator in varsta de doar 26 de ani a murit. Potrivit primelor informații, sportivul ar fi fost impușcat. Tristul anunț al trecerii sale in neființa a fost facut de Federația Panameza de Fotbal (FEPAFUT), prin intermediul unui comunicat.

- Este doliu in lumea sportului romanesc, dupa ce un fotbalist a murit la doar 19 ani. Tanarul a fost implicat intr-un accident, iar anunțul a fost facut de echipa la care juca. Moartea lui a lasat in urma doar durere, iar cei care il cunosc sunt șocați de felul in care și-a gasit sfarșitul.

- Ștefan Stan, fost internațional roman de rugby, a murit azi-noapte, din cauza unor complicații la coloana vertebrala. El avea doar 35 de ani, iar pe 31 august 2019 a fost victima unui accident de motocicleta. S-a ales cu afecțiuni grave la coloana vertebrala, motiv pentru care a fost operat de urgența.…

- Lumea sportului este in doliu. Alexandru Penciu, cel mai valoros fundas roman al tuturor timpurilor a incetat din viața la varsta de 90 de ani. De-a lungul timpului, renumitul sportiv a reușit sa adune o serie de perfomanțe de-a dreptul impresionante. Alexandru Penciu a incetat din viața Vestea morții…

- Trevor Francis, renumit ca primul jucator de un milion de lire sterline al Marii Britanii, s-a stins din viața la varsta de 69 de ani. El a reprezentat Birmingham City, Nottingham Forest, Manchester City, Rangers, QPR și Sheffield Wednesday in timpul carierei sale de jucator.

- Este doliu in lumea fotbalului internațional! Un fost jucator de la Barcelona s-a stins din viața in cursul zilei de azi, 9 iulie 2023, și a lasat o durere cumplita in inimile suporterilor spanioli.

- Lumea baschetului este in doliu, dupa moartea fostului jucator și președinte de club la CSU Brașov, Gabriel Calancea (56 de ani). Acesta a decedat pe litoral, in urma unui tragic accident. El se afla pe litoral pentru a urmari Competiția Naționala de MiniBaschet U12, scrie stiripesurse.roFOTO: stiripesurse.ro”Vestea…

- Craig Brown, fostul antrenor al Scoției, care a condus echipa naționala la Euro 96 și Cupa Mondiala din 1998, a murit la varsta de 82 de ani. Acesta s-a stins din viața dupa o lunga lupta cu boala.