- Lumea teatrului romanesc a primit o veste cutremuratoare. Actrița Garofița Bejan, fondatoare a Teatrului Național din Timișoara, a murit la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de UNITER

- Marijan Maric, fotbalist in varsta de 19 ani, legitimat la Ripensia Timisoara si imprumutat la CS Dumbravita, a murit in urma unui accident de circulatie produs, in aceasta dimineata, in Serbia.Anuntul a fost facut de catre clubul banatean prin intermediul retelelor de socializare.Vezi anunțul șocant…

- Unul din marii iubitori ai sportului auto, Bela Sarosi, a murit. Anunțul trist a fost facut de Federatia Romana de Automobilism Sportiv, pe pagina de Facebook, relateaza realitateasportiva.net. „Pasionat de lumea sportului cu motor de o viața, acesta a trait si a slujit cu cinste pasiunea pe care a…

- Fostul antrenor de baschet Constantin Moldovan a murit la varsta de 78 de ani, a anuntat, miercuri, Federatia Romana de Baschet.„Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost antrenorul Constantin Moldovan. Titi Moldovan, asa cum era…

- Marin Cacic, fotbalistul lui NK Nehaj, din Croația a suferit brusc un atac de cord, fatal, și s-a prabușit pe gazon, la jumatatea unui antrenament.Tanarul fotbalist a fost transportat de urgența la spital, acolo unde a fost plasat intr-o coma indusa.In timpul acestei saptamani, medicii au facut tot…

- Federatia Romana de Rugby isi exprima regretul fata de disparitia uneia dintre marile personalitati ale rugbyului romanesc, Ioan Teodorescu.Jucator cu o cariera impresionanta, devenit apoi antrenor, intotdeauna aproape de Ovalul autohton, acesta s a stins din viata la varsta de 85 de ani.Campion european…