Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a anunțat pe conturile oficiale de pe rețelele de socializare decesul Ilie Florian, apropiat al lui Dan Petrescu și al clubului CFR Cluj. “Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o veste trista pentru intreaga familie CFR-ista. Ilie Florian sau “Pisica”, așa cum…

- Ilie Florian, cel mai bun prieten al lui Dan Petrescu, a murit astazi. Antrenorul campioanei Romaniei a purtat un tricou special in timpul partidei de la Arad, dedicat celui pe care il alinta „Pisica”. Intreaga suflare CFR-ista este in doliu. Ilie Florian, om aflat de ani buni in anturajul campioanei…

- Doliu la CFR Cluj. A murit Ilie Florian sau “Pisica”, cum era alintat omul care a fost aproape de Dan Petrescu la echipa ardeleana, relateaza realitateasportiva.net. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a clubului din Cluj.”Ramas bun, prieten drag! Astazi, in ziua meciului cu UTA, am primit o…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Alexandru Vagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și FC Brașov s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Vestea trista a fost facuta chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și in Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri.

- Fostul fotbalist Alexandru Vagner a decedat la varsta de doar 33 de ani, a anuntat, vineri, clubul de fotbal Petrolul Ploiesti, pentru care mijlocasul a jucat in 2017. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- „Cu mare durere anuntam trecerea in nefiinta, la doar 39 de ani, a lui Doru Ghimes, fost component al echipelor Arcada Galati, Dinamo, Stiinta Bacau, ”U” Cluj, CSM Campia Turzii, Tomis Constanta sau TuB Bocholt (Germania), acolo unde a jucat pana in aceasta vara pe postul care l-a consacrat, cel de…

- „Cu mare durere anuntam trecerea in nefiinta, la doar 39 de ani, a lui Doru Ghimes, fost component al echipelor Arcada Galati, Dinamo, Stiinta Bacau, ”U” Cluj, CSM Campia Turzii, Tomis Constanta sau TuB Bocholt (Germania), acolo unde a jucat pana in aceasta vara pe postul care l-a consacrat, cel de…

- Doliu in sportul romanesc! A murit Ioan Bucu. Sportivul, in varsta de 66 de ani, a fost portar al echipelor Politehnica Iasi si Dinamo Bucuresti, dar si al nationalei Romaniei. Vestea morții fostului portar a fost confirmata de reprezentanții clubului ieșean FC Politehnica. A murit Ioan Bucu, fost…