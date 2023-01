Stiri pe aceeasi tema

- La nici doua saptamani dupa ce lumea și-a luat adio de la marele Pele, Brazilia sufera pierderea unui alt fotbalist legendar al țarii. Roberto Dinamite, legenda a echipei Vasco da Gama, a murit azi, 8 ianuarie 2023.

- Lumea fotbalului internațional este in doliu! Un jucator din Franța a fost ucis chiar in orașul natal, in urma cu puțin timp. Regretatul sportiv franco-senegalez juca la echipa Aubagne din National 2, Liga a IV-a a Frantei. El a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata.

- Doliu in istoria fotbalului internațional. Un fost jucator care a caștigat Cupa Mondiala alaturi de Anglia s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul avea 83 de ani și a fost fundaș al clubului londonez.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului internațional! S-a stins din viața fostul mare fotbalist Sinisa Mihajlovic, la varsta de 53 de ani, dupa o lupta grea cu leucemia. Vestea tragica despre moartea fostului mare antrenor sarb a fost data chiar de familia acestuia printr-o postare emoționanta pe rețelele…

- Doliu in fotbalul din Spania! In urma cu puțin timp, marele club de fotbal, Atletico Madrid, a anunțat ca vicepreședintele clubului, Lazaro Albarracin, s-a stins din viața la varsta de 93 de ani. Ce a transmis formația madrileana dupa moartea acestuia.

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Un junior de 12 ani a murit. Anunțul trist a fost facut de Federatia Romana de Fotbal printr-o postare pe Facebook. Oamenii sunt șocați! Nimeni nu se aștepta la aceasta veste fulgeratoare! Copilul era legitimat la o echipa din Harghita.

- Lumea manelelor este din nou in doliu! Din nefericire, un celebru artist s-a stins din viața de tanar. O boala necruțatoare l-a invins, iar apropiații, familia, dar și nume mari din lumea manelelor au ramas pur și simplu fara cuvinte. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca artistul sa paraseasca aceasta lume…