5.2 earthquake jolts south-western Gorj County on Monday

A magnitude 5.2 earthquake occurred on Monday at 16:58 local time in south-western Gorj County, the Earth Physics National Research and Development Institute (INCDFP) announced. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × Help your friends… [citeste mai departe]