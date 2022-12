Stiri pe aceeasi tema

- Sportul romanesc imbraca haine de doliu. Site-ul oficial al Federației Romane de Rugby a anunțat ca miercuri, 14.12.2022, a murit, dupa o indelungata suferința, Constantin Dinu, fost jucator in echipa naționala. Cel caruia prietenii ii spunea „Capone” avea 77 de ani și a jucat 70 de meciuri in tricoul…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Irinel Cojanu, fotbalist la echipa Athetic Rafov, unde evolua ca atacant s-a stins din viața la varsta de 37 de ani. Anunțul trist a fost facut de clubul de fotbal unde acesta activa. Sportivul a murit in urma unui accident rutier.

- Doliu in fotbalul din Spania! In urma cu puțin timp, marele club de fotbal, Atletico Madrid, a anunțat ca vicepreședintele clubului, Lazaro Albarracin, s-a stins din viața la varsta de 93 de ani. Ce a transmis formația madrileana dupa moartea acestuia.

- Lumea artelor marțiale mixte este in doliu! In aceasta dimineața luptatorul Anthony „Rumble” Johnson s-a stins din viața dupa o lupta lunga cu cancerul. Sportivul a decedat din cauza unei insuficiențe a organelor provocata de o forma rara a acestei boli.

- Lumea muzicii este in doliu! Din nefericire, un artist indragit a murit astazi, la 76 de ani. Anunțul a fost facut unul dintre prietenii sai cu care a imparțit scena. Dan McCafferty s-a stins din viața, fostul solist al trupei rock Nazareth, s-a stins din viața astazi.

- Lumea academica este in doliu dupa ce, Eugen Simion, fostul președinte al Academiei Romane s-a stins din viața, in cursul zilei de azi, la varsta de 89 de ani. Potrivit informațiilor, academicianul era internat in spital de mai bine de o luna și suferea de cateva afecțiuni cronice.

- Este doliu in lumea fotbalului romanesc, dupa dispariția unui sportiv ce a scris istorie pentru echipa sa. La doar 61 de ani, s-a stins din viața unul dintre jucatorii de legenda ai „echipei de vis” din anii ’80. Anunțul trist a fost facut public chiar de reprezentanții clubului sportiv pentru care…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Alexandru Vagner, un fost fundaș la Gloria Bistrița, Petrolul, dar și FC Brașov s-a stins din viața la varsta de 33 de ani. Vestea trista a fost facuta chiar de sora sportivului. Fostul fotbalist a deputat și in Liga 1 și a jucat peste 120 de meciuri.