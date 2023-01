Stiri pe aceeasi tema

- Roberto Dinamite, fost international brazilian si legenda a clubului Vasco da Gama, a decedat duminica, in urma unui cancer intestinal. Citește și: In Pitești, pompierii au fost solicitați pentru o patura aprinsa de la o lumanare Carlos Roberto de Oliveira, supranumit Roberto Dinamite, a jucat aproape…

- Carlos Roberto de Oliveira, supranumit Roberto Dinamite, a jucat aproape intreaga sa cariera numai la Vasco da Gama, pentru care a inscris 698 de goluri in perioada 1971-1993. El a mai evoluat un sezon in Spania, la FC Barcelona, si a fost imprumutat pe final de cariera la Portuguesa Sao Paulo si la…

- Lumea fotbalului internațional este in doliu! Un jucator din Franța a fost ucis chiar in orașul natal, in urma cu puțin timp. Regretatul sportiv franco-senegalez juca la echipa Aubagne din National 2, Liga a IV-a a Frantei. El a fost impuscat mortal in noaptea de vineri spre sambata.

- Doliu in istoria fotbalului internațional. Un fost jucator care a caștigat Cupa Mondiala alaturi de Anglia s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. Barbatul avea 83 de ani și a fost fundaș al clubului londonez.

- Doliu in fotbalul din Spania! In urma cu puțin timp, marele club de fotbal, Atletico Madrid, a anunțat ca vicepreședintele clubului, Lazaro Albarracin, s-a stins din viața la varsta de 93 de ani. Ce a transmis formația madrileana dupa moartea acestuia.

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…

- Tragedie in lumea fotbalului romanesc! Un junior de 12 ani a murit. Anunțul trist a fost facut de Federatia Romana de Fotbal printr-o postare pe Facebook. Oamenii sunt șocați! Nimeni nu se aștepta la aceasta veste fulgeratoare! Copilul era legitimat la o echipa din Harghita.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! Ieri, pe data de 10 octombrie, a murit Ilie Florian, cunoscut și sub porecla de „Pisica”, cel mai bun prieten al antrenorului Dan Petrescu. Vestea tragica despre decesul lui a fost anunțata pe rețelele de socializare de catre CFR Cluj.