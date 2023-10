Stiri pe aceeasi tema

- Un nou doliu in sportul romanesc intristeaza sufletele celor pasionați de acest domeniu. Un fost luptator și antrenor al Clubului Sportiv Rapid s-a stins din viața, in urma cu puțin timp, la varsta de 83 de ani. Iata despre cine este vorba!

- Lumea fotbalului internațional este in doliu! Un fost mare fotbalist de la o cunoscuta echipa din Marea Britanie s-a stins din vita in urma cu puțin timp, dupa o lunga lupta cu cancerul pulmonar.

- Este doliu in lumea teatrului romanesc! Un cunoscut actor, cu o cariera de peste 40 de ani, s-a stins din viața in urma cu puțin timp, lanand in urma numai tristețe. Anunțul decesului a fost facut chiar de catre colegii sai de la Teatrul „Sica Alexandrescu”, din Brașov.

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost atacant, care a activat pentru echipele Dinamo și Rapid s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Trista veste ca fostul sportiv a trecut in neființa a fost data de Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo.

- Lumea fotbalului e in doliu! Violeta Mitul, componenta a echipei nationale a Moldovei, s-a stins din viața la varsta de 26 de ani. Tristul anunț al trecerii tinerei in neființa a fost facut de Federatia Moldoveneasca de Fotbal prin intermediul rețelelor de socializare.

- Doliu in lumea artei! Dealerul de arta, cunoscut in tot Parisul, s-a stins din viața la varsta de 84 de ani ieri, pe data de 20 august, la Saint-Tropez. Celebrul licitator, dealer de arta și fost președinte al Palais de Tokyo (2003-2012) cunoscut in Parisul pieței de arta, Pierre Cornette de Saint-Cyr,…

- Lumea sportului este in doliu. Alexandru Penciu, cel mai valoros fundas roman al tuturor timpurilor a incetat din viața la varsta de 90 de ani. De-a lungul timpului, renumitul sportiv a reușit sa adune o serie de perfomanțe de-a dreptul impresionante. Alexandru Penciu a incetat din viața Vestea morții…

- Lumea literaturii internaționale e in doliu! Luca Di Meo, unul dintre fondatorii colectivului Wu Ming, s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Celebrul scriitor din Italia era cunoscut de mulți sub numele de Wu Ming 3, parte a colectivului literar provenit din Luther Blissett.