Stiri pe aceeasi tema

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.

- Este doliu in lumea filmului internațional! Actrița Raquel Welch a murit la varsta de 82 de ani, din cauza problemelor de sanatate. A fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume și un adevarat sex-simbol pentru multa lume.

- Un actor indragit in toata lumea a murit la varsta de 81 de ani. El a avut o cariera indelungata de peste șase decenii și a uimit prin rolurile sale, mai ales in filmele de groaza. George P. Wilbur ramane o emblema a cinematografiei, fiind cunoscut pentru rolul din ”Halloween: Blestemul lui Michael…

- Indragitul actor Mitica Popescu a incetat din viața, marți dupa-amiaza, la varsta de 86 de ani, la Spitalul Elias din București. Acesta avea probleme cardiace, iar in decembrie a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din București, la secția Cardiologie. Din 29 decembrie, Mitica Popescu era…

- DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani Marele actor roman Mitica Popescu a trecut la cele veșnice marți, 3 ianuarie, in urma unor…

- Doliu in lumea filmului! Un alt actor cunoscut s-a stins din viața, in urma cu puțin timp. A jucat in celebtrul serial "The Crown" și a avut un rol important chiar și in serialul ''Blake's 7'. Printre rolurile importante pe care le-a avut se numara și serialele ''Doctors'', ''Coronation Street'' si…

- Lumea muzicala e in doliu dupa ce un artist extrem de iubit s-a stins din viața. Maxi Jazz, membru al trupei Faithless, care a concertat de mai multe ori si in Romania, a murit la varsta de 65 de ani. Foștii sai colegi de trupa au transmis mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

- Un actor celebru s-a stins recent din viața! Fanii sai au ramas șocați de vestea la care nu se așteptau. Barbatul avea 82 de ani, dar cei mai mulți oameni sperau sa il mai aiba alaturi. Vestea tragica a fost facuta chiar de fiul sau vitreg, in cadrul unei postari din mediul online. ,,Un tata […] The…