Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului e in doliu. Un actor extrem de indragit s-a stins din viața la varsta de 59 de ani. Artistul era cunoscut și pentru tablourile sale, iar peste numai cateva zile, mai exact pe data de 3 februarie, acesta urma sa aiba o expoziție. In urma morții sale, mai multe persoane care l-au apreciat…

- Indragitul actor Mitica Popescu a incetat din viața, marți dupa-amiaza, la varsta de 86 de ani, la Spitalul Elias din București. Acesta avea probleme cardiace, iar in decembrie a fost internat la Spitalul de Urgenta Floreasca din București, la secția Cardiologie. Din 29 decembrie, Mitica Popescu era…

- Lumea filmului este in doliu. O indragita actrița a murit la varsta de 55 de ani. Era cunoscuta și indragita pentru un rol pe care l-a jucat in 543 de episoade. A fost prezenta pe micile ecrane inca din anul 2006.

- Doliu in lumea filmului. Kirstie Alley, vedeta din "Cheers and Drop Dead Gorgeous", a murit la varsta de 71 de ani, dupa o lupta cu o boala crunta. Copiii acriței, True și Lillie Parker, au fost cei care au facut tristul anunț potrivit carora mama lor s-a stins din viața, de cancer. Intr-o declarație…

- Este doliu in lumea filmului de la Hollywood, dupa ce unul din actorii care au jucat in celebrul Top Gun a murit la varsta de 66 de ani. Inainte sa inceteze din viața, acesta s-a confruntat cu o boala grava, de care suferea de mult timp.

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- Actorul Constantin Codrescu a murit in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de fiica acestuia. „A murit actorul, a murit tata… Dumnezeu sa il tina in dreapta Sa!!”, a scris ea, pe Facebook. „Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi,…

- Un actor celebru s-a stins din viața! Acesta a fost cunoscut pentru frazele sale: „Ding Dong”, „Well, Hello” și „I Say” din cateva pelicule care au avut un mare succes. Artistul a murit recent la varsta de 98 de ani, dupa o lunga lupta cu boala. Fanii acestuia au ramas cu un gust amar cand […] The post…