Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Mike Heslin, care apare in serialul "Special Ops: Lioness", a murit la varsta de 30 de ani.Anuntul a fost facut pe Instagram sotul sau Nicolas James Wilson. "Mike era tanar, avea o sanatate perfecta, iar medicii nu au nicio explicatie cu privire la ceea ce s a intamplat", scrie el in…

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața, la varsta de 80 de ani, un actor extrem de iubit. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de creatorul de moda Jeffrey Banks, prin intermediul rețelelor sociale.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un antrenor legendar s-a stins din viața la varsta de 88 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de reprezentanții Federatiei Romane de Fotbal.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! Un artist iubit de milioane de persoane s-a stins din viața la varsta de 48 de ani. Starul a fost gasit mort in casa, insa pana in momentul de fața cauza decesului nu a fost dezvaluita.

- Lumea filmului e in doliu! Un actor exrem de indragit din "Pirații din Caraibe" s-a stins din viața in timp ce facea surfing in Hawaii. Potrivit informațiilor din presa internaționala, starul a fost atacat de un rechin.

- Este, din nou, doliu in lumea filmului, dupa anunțul despre faptul ca s-a stins din viața inca o legenda a cinematografie. Din pacate, Nicholas Ball a murit la 78 de ani. Este, din nou, doliu in lumea filmului! Actorul Nicholas Ball a murit la varsta de 78 de ani, a anunțat agentul sau. Starul l-a […]…

- Cinematografia franceza și mondiala este in doliu dupa vestea trecerii in neființa a marelui actor Philippe Leroy, cel care a adus la viața personajul Sandokan. Milioane de romani și-au petrecut copilaria urmarindu-i filmele.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! A murit Constantin Cojocaru. Cunoscutul actor s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon.