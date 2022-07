Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu la nivel internațional in lumea filmului și a cinematografiei! Indragitul actor James Caan a murit, astfel ca vestea trista a indoliat numeroase persoane, mai ales pe cei care l-au urmarit de-a lungul vieții in filmele de colecție in care a jucat, precum este și "The GodFather". Iata ce varsta…

- Andy Goram, fostul portar al lui Glasgow Rangers si al nationalei Scotiei, a murit la varsta de 58 de ani dupa o scurta lupta cu cancerul, a anuntat sambata clubul la care el a evoluat cea mai mare parte a carierei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Lumea filmului este in doliu! Un mare actor s-a stins din viața, dupa ce s-a luptat cu o boala grea. Timp de patru ani a incercat sa se vindecere, dar toate eforturile au fost in zadar. A murit chiar acasa, inconjurat de intreaga familie.

- Este doliu in lumea artistica dupa ce un celebru cantareț a murit imediat dupa concert. Fanii artistului au fost ingroziți la aflarea veștii tragice. Poliția suspecteaza și o moarte ne-naturala. Despre ce cantareț este vorba, vedeți in randurile de mai jos. Doliu in muzica. Un cunoscut cantareț a decedat…

- A murit Andrew Fletcher, membru fondator al formației Depeche Mode. Artistul avea 60 de ani și anunțul a fost facut pe pagina oficiala de Facebook a trupei. Fani din intreaga lume au reacționat imediat.

- Este doliu in lumea filmului din Romania dupa ce un actor iubit de milioane de oameni a decedat. Celebrul actor a jucat multe piese pe scena de teatru, dar este cunoscut și pentru cele mai bine 30 de roluri pe care le-a jucat in filme. Vestea dispariției sale a intristat Romania. Doliu in lumea actorilor.…

Actorul Remus Margineanu, cunoscut din filme precum „Drumul Oaselor", „Imposibila iubire" sau „Cardinalul", a murit la varsta de 84 de ani.

Actorul Traian Stanescu a murit, a anuntat fiul acestuia, Mihai Stanescu, pe pagina sa de Facebook.