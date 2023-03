Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului de la Hollywood! Un actor celebru a murit, dupa o cariera de succes, dar și dupa o viața controversata și procese grave. In trecut, a fost acuzat ca și-a ucis propria soție, scandal care a facut inconjurul lumii.

- Lumea cinematografiei e in doliu! Tom Sizemore, cunoscutul actor din ''Salvati soldatul Ryan'', a murit la varsta de 61 de ani. Agentul sau a fost cel care a facut tristul anunț spunand ca starul a decedat in somn.

- Este doliu uriaș la Hollywood dupa ce a murit un actor celebru. Anunțul cutremurator a fost facut azi, iar actorul plecat pe lumea cealalta este unul foarte cunoscut, care a jucat in multe filme celebre. Despre cine este vorba? A decedat un actor celebru de la Hollywood. Lumea filmului, in doliu Actorul…

- Christopher Nupen, originar din Africa de Sud, a creat peste 75 de documentare despre muzica clasica, muzicieni și compozitori, impartașind muzica intr-un mod autentic cu o generație de aur de artiști.Soția sa, Caroline, a spus ca Nupen s-a luptat cu o boala grea.„Cu inima franta va scriu pentru a va…

- Christopher Nupen, originar din Africa de Sud, a creat peste 75 de documentare despre muzica clasica, muzicieni și compozitori, impartașind muzica intr-un mod autentic cu o generație de aur de artiști.Soția sa, Caroline, a spus ca Nupen s-a luptat cu o boala grea.„Cu inima franta va scriu pentru a va…

- Este doliu in lumea filmului internațional! Actrița Raquel Welch a murit la varsta de 82 de ani, din cauza problemelor de sanatate. A fost considerata una dintre cele mai frumoase femei din lume și un adevarat sex-simbol pentru multa lume.

- DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani DOLIU in lumea teatrului și filmului romanesc: Marele actor Mitica Popescu a murit la varsta de 86 de ani Marele actor roman Mitica Popescu a trecut la cele veșnice marți, 3 ianuarie, in urma unor…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.