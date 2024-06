Stiri pe aceeasi tema

- Tamayo Perry a murit duminica, la varsta de 49 de ani, dupa ce a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Hawaii. Actorul, cunoscut pentru rolurile din filmele „Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi” și „Ingerii lui Charlie”, lucra și ca salvamar și instructor de surfing.

- Tamayo Perry, in varsta de 49 de ani, unul dintre actorii celebrei pelicule „Pirații din Caraibe”, a murit duminica dupa ce a fost atacat de un rechin, in timp ce facea surfing in largul insulei Oahu din Hawaii.

- Tamayo Perry a murit duminica, la varsta de 49 de ani, dupa ce a fost atacat de un rechin in timp ce facea surfing in Hawaii. Actorul, cunoscut pentru rolurile din filmele „Pirații din Caraibe: Pe ape și mai tulburi” și „Ingerii lui Charlie”, lucra și ca salvamar și instructor de surfing.

- Este, din nou, doliu in lumea filmului, dupa anunțul despre faptul ca s-a stins din viața inca o legenda a cinematografie. Din pacate, Nicholas Ball a murit la 78 de ani. Este, din nou, doliu in lumea filmului! Actorul Nicholas Ball a murit la varsta de 78 de ani, a anunțat agentul sau. Starul l-a […]…

- Ian Gelder, actorul britanic cunoscut mai ales pentru rolul lui Kevan Lannister din "Game of Thrones", a murit luni din cauza unor complicații cauzate de un cancer al cailor biliare. Avea 74 de ani.

- Lumea teatrului din Romania e in doliu! A murit Constantin Cojocaru. Cunoscutul actor s-a stins din viața la varsta de 78 de ani. Tristul anunț al trecerii lui in neființa a fost facut de reprezentanții Teatrului Odeon.

- O noua zi, o noua veste tragica, iar lumea filmului este in doliu, dupa ce s-a aflat ca Adrian Schiller a incetat din viața, la varsta de 60 de ani, cunoscut pentru cel puțin doua seriale de succes la nivel mondial. Lumea filmului este in doliu! Adrian Schiller a incetat din viața Lumea filmului internațional…

- Lumea filmului internațional, in doliu! Actorul Chance Perdomo, cunoscut pentru rolul sau dintr-un serial de succes pe Netflix, s-a stins din viața in urma unui accident de motocicleta. Avea doar 27 de ani.