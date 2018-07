Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Sora, 101 ani, a suferit o interventie chirugicala joi dupa-amiaza, iar acum este internat in spital. "Domnul Sora este bine, se reface in limitele varstei de 101 ani, este constient, vorbeste, nu au aparut complicatii", a asigurat medicul. "Ne propunem ca maine (sambata, n.r) sa-l transferam…

- Punct final pentru una dintre cele mai controversate teorii ale conspiratiei. O echipa de cercetatori din Franta a stabilit ca dictatorul Adolf Hitler chiar a murit in 1945 in Berlin. Cercetatorii francezi au reusit sa stabileasca acest lucru dupa ce au examinat in premiera un fragment din dantura si…

- Tanarul cu cetatenie franceza nascut in Cecenia care a ucis cu un cutit un trecator si a ranit alti patru, in plin centrul Parisului, era cunoscut serviciilor de informatii si figura in registrul lor "S" (pentru "siguranta statului"), a dezvaluit duminica o sursa apropiata anchetei, informeaza AFP…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 10 mai, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert simfonic umanitar, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Mihai Agafita, solista fiind, la pian, Livyka Stirbu-Sokolov. In program: George Enescu – Imnul Regal din Poema…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2018, Grupa Mondiala. Programul și rezultatele competiției din Danemarca, de la Copenhaga și Herning (4-20 mai 2018). Suedia e campioana mondiala en-titre, rușii dețin titlul olimpic. Grupa A (Royal Arena, Copenhaga) RUS – Rusia SWE – Suedia CZE – Cehia SUI –…

- Sefa apararii franceze, Florence Parly, si omoloaga sa germana, Ursula von der Leyen, au semnat joi la Berlin un acord privind lansarea proiectului viitorului avion de lupte franco-german, cu un rol de ''lider'' pentru Franta, relateaza AFP. Sistemul aerian de lupta viitor (in franceza…

- Simona Halep sustine o schimbare istorica in tenisul mondial. Constanteanca de 26 de ani, care a calificat Romania in Grupa Mondiala I din Fed dupa prestatiile bune de la Cluj, sustine ca formatul acestei intreceri ar trebui schimbat. Liderul mondial vrea sa se dubleze numarul de echipe…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Berlin sustine atacurile lansate de SUA, Marea Britanie si Franta impotriva regimului de la Damasc efectuate ca reactie la atacul chimic din orasul Duma, relateaza Deutsche Welle.