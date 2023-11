Stiri pe aceeasi tema

- Lumea filmului e in doliu! Cunoscutul actor Richard Roundtree, devenit celebru pentru interpretarea rolului principal din filmul ”Shaft” s-a stins din viața la varsta de 81 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de agentia care l-a reprezentat pe regretatul actor.

- Razboiul pornit in Israel de militanții Hamas face tot mai multe victime. Un barbat in varsta de 22 de ani a fost ucis intr-un mod barbar, insa a reușit sa salveze viața a doua fete, in Israel, dupa ce i-ar fi infruntat pe militanții Hamas.

- E doliu in lumea cinematografica din Romania. Omul de cultura Mircea Eugen Burada, decorat cu Meritul Cultural in grad de Comandor, s-a stins din viața zilele trecute. A fost unul dintre scenariștii celor mai de succes filme romanești. Ce informații se știu pana la momentul redactarii acestui material.…

- Este doliu in lumea filmului! Un cunoscut actor s-a stins din viața la varsta de 46 de ani, asta dupa ce a fost gasit mort chiar in casa lui. Mama regretatului actor a fost cea care a facut anunțul cumplit al decesului.

- Lumea politicii e in doliu! Un celebru diplomat s-a stins din viața la varsta de 75 de ani. Potrivit primelor informații, acesta a murit in somn. Este vorba despre Bill Richardson, fost diplomat american, congresman, secretar de stat pentru energie si guvernator al statului New Mexico.

- Mohamed Al Fayed, fostul proprietar Harrods și Fulham FC, s-a stins din viața la varsta de 94 de ani. Omul de afaceri a murit la 26 de ani dupa ce fiul sau cel mare, Dodi, și Diana, Prințesa de Wales, au fost uciși intr-un accident de mașina in Paris, pe data de 31 august 1997.

- Lumea sportului este in doliu! O campioana cunoscuta și indragita a murit intr-un grav accident rutier. In mașina se afla și fiului ei, in varsta de doar 10 luni. Impactul a fost unul puternic, iar tanara nu a avut șanse de supraviețuire. Sportiva s-a stins din viața la varsta de 31 de ani. 7 mașini…

- Dupa o viața dedicata cinematografiei, Hollywood-ul este in doliu in aceste zile, dupa anunțul morții celebrului regizor William Friedkin. Pentru cei care nu știu, a fost creatorul unuia din cele mai importante producții cinematografice, ”Exorcistul”. Creatorul filmului !Exorcistul”, William Friedkin…