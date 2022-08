Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața unul dintre cei mai cunoscuți actori, la varsta de 93 de ani. Bernard Cribbins, celebru pentru rolul din „Doctor Who” a fost, de-a lungul carierei sale de 70 de ani, naratorul programului pentru copii „The Wombles”, in anii '70.

- Este doliu in lumea filmului și a cinematografiei! Un cunoscut actor a incetat din viața, chiar pe masa de operații, la varsta de 74 de ani, astfel ca medicii nu au mai putut face nimic pentru el și au constatat decesul. Vestea a cutremurat pe toata lumea! Iata despre cine este vorba, de fapt!

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața unul dintre cei mai cunoscuți actori, la varsta de 63 de ani. Nimeni nu știe ca actorul sa se fi confruntat cu probleme grave de sanatate și niciun detaliu nu ar fi dat de ințeles ca actorul nu este bine. Sora lui a fost cea care a facut anunțul, pe…

- Veste cumplita din lumea filmului. Unul dintre cei mai celebri actori din Clanul Soprano a decedat. Acesta a devenit celebru pentru rolul lui Paulie Gualtieri din Clanul Soprano. Actorul Tony Sirico a murit Tony Sirico, celebrul actor care a jucat rolul lui Paulie Gualtieri din Clanul Soprano, a incet…

- Veste trisa in lumea filmului. Actorul Tony Sirico ne-a parasit la varsta de 79 de ani. Cunoscutul actor mai ales pentru rolul lui Paulie Gualtieri din serialul ”Clanul Soprano” a decedat, potrivit comunicatului transmis de familie.

- Este doliu la nivel internațional in lumea filmului și a cinematografiei! Indragitul actor James Caan a murit, astfel ca vestea trista a indoliat numeroase persoane, mai ales pe cei care l-au urmarit de-a lungul vieții in filmele de colecție in care a jucat, precum este și "The GodFather". Iata ce varsta…

- Mihai Zele a murit, unul dintre cei mai iubiti interpreti de muzica populara din Tara Oasului. Artistul s-a stins din viața la numei 58 de ani, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator care i-a fost fatal.

- Lumea filmului este in doliu! Un mare actor s-a stins din viața, dupa ce s-a luptat cu o boala grea. Timp de patru ani a incercat sa se vindecere, dar toate eforturile au fost in zadar. A murit chiar acasa, inconjurat de intreaga familie.