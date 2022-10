Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea culturala din Constanta dupa decesul lui Filiz Velula, un artist care a reusit prin operele create sa impresioneze. "Pentru cei ce doresc sa ii aduca un ultim omagiu, corpul neinsufletit este depus la capela Casa Albastra Cimitirul Central. Ceremonialul inhumarii va avea loc Vineri,…

- Doliu in lumea filmului. Unul dintre cei mai aclamati regizori din lume s-a stins din viața la varsta de 91 de ani. Era considerat o legenda a Noului Val din cinematografia franceza, și a devenit celebru gratie unor filme precum "A bout de souffle", "Le Mepris", "Pierrot le Fou" si "Masculin Feminin".

- Scriitorul, care a fost bolnav de pneumonie in ultima luna, a publicat 16 romane, cartile sale fiind traduse in 46 de limbi si vandute in 9 milioane de exemplare, in 56 de tari."O zi trista pentru literatura spaniola", a transmis pe Twitter premierul spaniol Pedro Sanchez. "Javier Marias ne paraseste,…

- Lumea teatrului romanesc este din nou in doliu. O actrița indragita s-a stins din viața și este acum plansa de colegii ei de breasla și de familie. Artista și-a dat ultima suflare la varsta de 68 de ani

- Denise Dowse, actrita americana cunoscuta pentru rolurile sale din serialele „Beverly Hills 90210” si mai recent „Insecure”, s-a stins din viața la varsta de 64 de ani. Anunțul a fost facut chiar de sora ei.

- A invins de doua ori cancerul și a luptat pana in ultima secunda pentru viața ei. Este zi neagra, de doliu, in lumea filmului de pretutindeni. Una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe s-a stins din viața chiar astazi, din cauza problemelor de sanatate mult prea grave. Milioane de persoane sunt…

- Este doliu in lumea filmului! S-a stins din viața unul dintre cei mai cunoscuți actori, la varsta de 93 de ani. Bernard Cribbins, celebru pentru rolul din „Doctor Who” a fost, de-a lungul carierei sale de 70 de ani, naratorul programului pentru copii „The Wombles”, in anii '70.

- Doliu in lumea teatrului și cinematografelor de la noi din țara! Indragita actrița Camelia Zorlescu s-a stins din viața la varsta de 84 de ani. Regretata actrița a fost peste 30 de ani pe scena teatrului Nottara și și-a bucurat de fiecare data spectatorii cu prezența sa feminina stilata.