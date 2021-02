Este doliu uriaș in lumea filmului, dupa ce s-a mai stins o mare stea. Este vorba despre indragitul actor Ronald Pickup. Artistul s-a stins din viața la varsta de 80 de ani, lasand in urma lui multe regrete și suferința. Fanii serialului „The Crown” sunt in stare de șoc dupa aflarea veștii cutremuratoare!