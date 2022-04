Stiri pe aceeasi tema

Actorul Traian Stanescu a murit, a anuntat fiul acestuia, Mihai Stanescu, pe pagina sa de Facebook.

Regizoarea Yamina Bachir, cunoscuta pentru filmul "Rachida", care denunta violentele comise in perioada anilor de terorism din Algeria, a murit duminica la varsta de 68 de ani in capitala acestei tari, Alger, din cauza complicatiilor medicale aparute in urma unei boli indelungate, au anuntat reprezentantii…

Taylor Hawkins, bateristul legendarei trupe rock Foo Fighters, a murit la varsta de 50 de ani.

Cel mai varstnic parlamentar, deputatul AUR Lucian Feodorov, a murit miercuri dimineața la varsta de 80 de ani. „A fost un om minunat, un bun patriot, de la care am avut de invațat cu toții", a spus copreședintele partidului, George Simion.

Producatorii europeni de ingrasaminte, printre care si Nitrogenmuvek din Ungaria, isi reduc productia din cauza scumpirii dramatice a preturilor gazelor naturale, sporind riscurile legate de cresterea in forta a inflatiei alimentare la nivel mondial, scrie Bloomberg.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a fost invinsa de ucraineanca Lesia Turenko, in trei seturi, cu 6-0, 3-6, 6-2, luni, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 dolari, conform…

Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea, locul 30 WTA si cap de serie numarul 2, s-a calificat, marti, in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon, conform news.ro.

Maestrul Stelian Stoica a incetat din viața. Anunțul a fost facut de colegii dirijorului.