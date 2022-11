Stiri pe aceeasi tema

- Doliu la Hollywood! Un actor și scenarist cunoscut s-a stins din viața la doar 51 de ani. Barbatul era manager și producator și a murit recent la domiciliul sau din Santa Monica, California. Vestea crunta a fost aflata acum de fani, deși acesta a incetat din viața pe data de 21 noiembrie. Artistul s-a…

- „Familia roș - alba deplange moartea vicepreședintelui nostru, Lazaro Albarracin. O viața intreaga a transmis și a aparat valorile lui Atletico de Madrid. Odihneasca-se in pace", a transmis, intr-un comunicat de presa, Atletico Madrid.Nascut in Lorca, in 1929, Lazaro Albarracin a devenit oficial al…

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! S-a stins din viața un cantareț, la varsta de 28 de ani. Era cunoscut atat in strainatate, cat și in Romania, iar vestea trista despre moartea lui a fost data pe rețelele de socializare chiar de fratele sau. Artistul a decedat, dupa o lunga lupta cu…

- Actorul Constantin Codrescu a murit in noaptea de duminica spre luni, la varsta de 91 de ani. Anunțul a fost facut de fiica acestuia. „A murit actorul, a murit tata… Dumnezeu sa il tina in dreapta Sa!!”, a scris ea, pe Facebook. „Acum, tarziu in noapte, sau prea devreme in acest inceput trist de zi,…

- Este doliu in lumea muzicii populare. Un indragit interpret a murit la varsta de 47 de ani. Ionel Lazar, caci despre el este vorba, a incetat din viața dupa ce a pierdut lupta cu boala. Artistul fusese diagnosticat cu tumori in mai multe parți ale corpului și slabise, in doar cateva luni, peste douazeci…

- Fondatorul companiei de bauturi energizante Red Bull, miliardarul austriac Dietrich Mateschitz, un personaj discret, pe cat de ccelebra era firma sa, in special in lumea marketingului sportiv, a murit la varsta de 78 de ani. „Dietrich Mateschitz a decedat astazi”, a scris sambata conducerea companiei…

- Doliu in lumea muzicii din Rusia. Cunoscutul interpret Boris Moiseev a murit la varsta de 68 de ani. Informatia a fost confirmata pentru Ria Novosti de directorul artistic al cantaretului, Serghei Goroh. Cauzele decesului nu se cunosc, deocamdata.

- E doliu in lumea filmului mondial! Louise Fletcher a murit. Actrița, premiata cu Oscar in anul 1976 pentru interpretarea rolului asistentei in celebrul film „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, era in varsta de 88 de ani. Potrivit informațiilor comunicate de familie, artista s-a stins din viața in pace,…