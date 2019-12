Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana, potrivit news.ro.Actor de teatru si film, cu o cariera de peste 50 de ani, Aiello a murit…

- Actorul Danny Aiello, cunoscut pentru roluri din filme ca „Do the Right Thing”, pentru care a primit si o nominalizare la Oscar, si „Moonstruck”, a murit la varsta de 86 de ani, anunta presa americana.

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.

- Fostul fotbalist italian Alberto Rivolta a murit la varsta de 51 de ani. El s-a luptat timp de 25 de ani cu o forma rara de cancer si si-a petrecut aceasta perioada in scaunul cu rotile. Decesul s-a produs cu o zi inainte ca fostul jucator sa implineasca varsta de 52 de ani. Rivolta…

- Ziarul Unirea Zi de DOLIU pentru Poliția din Alba: Un luptator SAS, rapus de boala, a murit la varsta de doar 44 de ani S-a stins din viața Moțica Mihai, luptator al Serviciulului pentru Acțiuni Speciale, la varsta de doar 44 de ani. Boala a lovit fara veste și ni l-a luat pe colegul nostru Moțica Mihai,…

- Marina Kuklina a jucat peste 50 de roluri, in scurta sa cariera. Ea s-a nascut pe 12 iunie 1986, la Kiev, iar in 2003 a intrat la Universitatea de Teatru, Film si Televiziune, absolvind in 2007. A fost angajata imediat la cel mai important teatru din capitala Ucrainei, oferindu-i-se curand roluri…

- Actrita si cantareata Diahann Carroll, deschizatoare de drumuri pentru actritele de culoare din industria de televiziune americana, devenita cunoscuta pe plan international odata cu rolul din serialul...

- Metropolitan Opera House din New York a confirmat vestea mortii artistei pentru dpa. Potrivit relatarilor, artista a murit in urma unui soc septic si a unui colaps generalizat al organelor, ca urmare a unor...