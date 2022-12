Doliu in lumea baschetului din Romania! Tanarul sportiv Luca Petcu s-a stins din viața, in urma cu cateva zile, la varsta de doar 21 de ani. Anunțul a fost facut de catre reprezentanții Federației Romane de Baschet (FRB). Tragicul eveniment a ajuns in atenția presei dupa ce a avut loc slujba de inmormantare, potrivit informațiilor […] The post Doliu in lumea baschetului din Romania. Luca Petcu a murit la doar 21 de ani appeared first on Playtech Știri .