- Pilotul de curse Douglas Costa, in varsta de 42 de ani, și partenera sa, Mariana Giordano, in varsta de 36 de ani, au murit la patru ore distanța unul de celalalt, uciși de o mușcatura de capușa. Pilotul se afla la AMG Cup Brasil, cand au aparut primele semne evidente de boala. Apoi, acesta a fost…

- Lumea filmului este in doliu. Marți, 13 iunie 2023, o actrița iubita de milioane de romani a murit. Artista s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Anunțul tragic a fost facut de reprezentanții familiei sale. Doliu in lumea filmului din țara noastra Lumea filmului este in doliu. Marți, 13 iunie…

- Este zi de doliu in lumea manelelor, asta dupa ce un artist a murit. Familia, dar și apropiații sunt șocați de vestea morții. Pe Facebook, cei care l-au cunoscut au lasat mesaje emoționante in care transmit sincere condoleanțe rudelor.

- Una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume a incetat din viața la varsta de 79 de ani, dupa ce a pierdut o lupta grea cu o boala nemiloasa. Starul din serialul M.A.S.H. a fost extrem de populara in Romania. Despre cine ar fi vorba. Actrița Eileen Saki din serialul M.A.S.H. a murit la 79 […] The…

- Lumea muzicii este in doliu, dupa ce un celebru pianist de jazz și compozitor a murit la 92 de ani. Anunțul a fost facut de soția sa. Artistul se lupta de mai mulți ani cu o boala grava, potrivit declarațiilor facut de fiica sa.

- Lumea sportului este in doliu! Un celebrul pilot de raliuri a murit la varsta de 33 de ani, in urma unui grav accident rutier. Cine a facut anunțul trist cu privire la deces. Fanii sunt șocați de vestea tragica.

- Lumea fotbalului internațional este in doliu! Un fost jucator celebru a murit la varsta de 77 de ani. Toți cei ce l-au cunoscut și apreciat trec prin momente grele dupa ce au aflat vestea trista. Italia a pierdut un campion.