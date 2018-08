Stiri pe aceeasi tema

- Lumea muzicala internationala este indoliata dupa ce a pierdut cel mai valoros trompetist. Tomasz Stanko, un renumit muzician de origine poloneza, s-a stins din viata pe 29 iulie la Varsovia, la varsta de 76 de ani.

- Barry Chuckle, unul dintre componenții trupe de comedie Chuckle Brothers, s-a stins din viața la varsta de 73 de ani. Anunțul a fost facut de managerul echipei. "Barry s-a stins din viața acasa,...

- Scenaristul Shinobu Hashimoto, cunoscut pentru colaborarea sa cu Akira Kurosawa la peliculele ''The Seven Samurai'' si ''Rashomon'', s-a stins din viata la varsta de 100 de ani, informeaza presa japoneza preluata de DPA, potrivit Agerpres. Hashimoto a decedat joi dimineata, la locuinta sa din…

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania a incetat din viața in urma cu puțin timp Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania a incetat din viața, la varsta de 78 de ani. Maria Butaciu, care se afla in…

- Doliu in muzica populara romaneasca. O indragita cantareata de a fost gasita moarta.foto Cantareața de muzica populara, Ileana Constantinescu, s-a stins din viața la 88 de ani. Artista era confidenta lui Ion Dolanescu și prietena buna cu intreaga familie a artistului, iar astazi a fost gasita moarta,…

- Academicianul Mircea Malita s a stins din viata luni seara, la varsta de 91 de ani. Anuntul a fost facut de Fundatia Universitara a Marii Negre, printr un comunicat. "In seara zilei de luni, 21 mai 2018, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar, scriitor, diplomat, ambasador,…

- Actorul indian Kalasala Babu a murit la vârsta de 68 de ani. Vedeta suferise mai multe complicații aparute pe fondul unui atac vascular cerebral, iar inima sa a cedat. Kalasala Babu era casatorit și avea doi copii, scrie indianexpress.com. Actorul a intrat în lumea televiziunii…

- Paul Popi, unul dintre artistii legendarei trupe Rosu si Negru s a stins din viata la varsta de 61 de ani. Chitarist si inginer de sunet, Paul Popi a murit din cauza unor probleme cardiace, potrivit Romania TV. Moartea lui Paul Popi este deplansa de fostii colegi de trupa si turnee, Florin Ionescu,…