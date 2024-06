Stiri pe aceeasi tema

- Anouk Aimee, o mare actrița franceza, a incetat din viața la varsta de 92 de ani. Vestea trista a fost facuta publica de catre fiica sa, Manuela Papatakis, pe rețelele de socializare. A murit o celebra actrița Anouk Aimee este celebra pentru rolul sau in filmul „Un barbat și o femei”, alaturi de care…

- Conform presei internaționale, este Doliu in lumea sportului, dupa ce ciclistul Guy Timor a murit la doar 21 ani, in timpul antrenamentului. Din primele informații ar fi vorba despre un accident in care a fost implicat sportivul și un șofer Doliu in lumea sportului! Conform presei internaționale, Guy…

- Lumea cinematografiei este in doliu, dupa ce un celebru actor a murit. S-a stins din viața la 93 de ani și este considerat o legenda. A ramas in memoria publicului in special pentru rolul dintr-un serial care a facut furori și in Romania la sfarșitul anilor '70.

- Regizorul si producatorul american Roger Corman, cunoscut pentru filmele sale cu buget redus lansate intr-un ritm vertiginos, a murit la varsta de 98 de ani, a anuntat sambata familia sa, citata de presa din Statele Unite.

- Anunțul a fost facut pe rețelele de socializare chiar de sora artistei."In aceste clipe de adanca tristerte este foarte greu sa gasesti cuvintele, pentru ca.. nimic nu ti mai poate mangaia sufletul .. odata cu pierderea fiintei iubite sora mea draga .. nu te voi uita niciodata surii mia buna ..te iubesc…

- Lumea politica din Romania e in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 71 de ani, fostul ministru de Interne din guvernul lui Petre Roman. Doru Viorel Ursu a murit in cursul zilei de azi, potrivit anuntului facut de Uniunea Militarilor si Politistilor "Mihai Viteazul" (UMPMV).

- Doliu in lumea diolomației: a murit primul ministru al apararii dupa evenimentele din decembrie 1989Diplomatul Gheorghe Tinca a incetat din viața la varsta de 82 de ani. El a fost primul ministru al Apararii, dupa 1989. Anunțul privind decesul a fost facut de jurnalistul Radu Tudor.

- Este zi de doliu in lumea fotbalului romanesc! A murit Emeric Ienei! Anunțul trist a șocat pe toata lumea. Antrenorul care a caștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua in anul 1986 implinise recent varsta de 87 de ani.