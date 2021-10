Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Cristescu, patronul firmei Semiramis din Pitești a decedat la varsta de 46 de ani. Acesta era infectat cu Covid și se afla in stare grava la spital in ultimele zile. Era internat in Colentina de aproape doua saptamani. A luat o forma grava și nu a reușit sa biruie boala. In momentul de fața,…

- Ovidiu Cristescu, patronul firmei Semiramis din Argeș, a murit azi-noapte. Omul de afaceri fusese infectat cu noul coronavirus. Ovidiu Cristescu avea 46 de ani. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! (sursa foto: Facebook: Ovidiu Adrian Cristescu)The post Patronul argeșean, Ovidiu Cristescu, infectat cu…

- Artistul, in varsta de 44 de ani, era internat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a decedat vineri, in urma unui stop cardio-respirator. Din primele informații, avea o forma grava de Covid. Daniel Dragomirescu, membru al formatiei Artis Band din Suceava, a absolvit Universitatea Nationala de Arte…

- Artistul, in varsta de 44 de ani, era internat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a decedat vineri, in urma unui stop cardio-respirator. Din primele informații, avea o forma grava de Covid. Daniel Dragomirescu, membru al formatiei Artis Band din Suceava, a absolvit Universitatea Nationala de Arte…

- # Noi amanunte in cazul proceselor pe care doua firme cunoscute de construcții din Argeș le au cu Consiliul Concurenței. Este vorba de Comesad Drumuri și Construct Steel Market In septembrie 2020, Consiliul Concurenței a sanctionat cinci companii din Argeș pentru trucarea licitației privind reabilitarea…

- Federația Romana de Fotbal anunța luni, 16 august, decesul celui care a fost timp de doua decenii bucatarul echipei naționale de fotbal a Romaniei. Yalcin Cadir a fost bucatarul echipei naționale a ...

- Artist vizual cunoscut, acesta a adus la Timișoara proiectul Instalart, promovand astfel in orașul de pe Bega singurul eveniment major de design. Marius Leonte le era cunoscut timișorenilor din 2003, cand a coordonat realizarea unui proiect ramas parțial controversat, Parcul de Sculptura Artuborg, demers,…

- Drama in lumea filmului! Actorul scoțian Mike Mitchell, care a jucat in "Gladiator" și "Braveheart", a murit la varsta de 65 de ani pe o barca de agrement turca din Fethiye. Plecarea acestuia a indoliat cu adevarat multe persoane celebre, mai ales actorii alaturi de care a jucat. Care este cauza decesului…