Stiri pe aceeasi tema

- Fostul om de afaceri Jack Welch, care a condus compania General Electric timp de 20 de ani, a murit la 84 de ani, informeaza digi24.ro.Din funcția de CEO și președinte al Consiliului de Administrație General Electric, Welch a crescut valoarea de piața a companiei cu 4.000%.

- Din funcția de CEO și președinte al Consiliului de Administrație General Electric, Welch a crescut valoarea de piața a companiei cu 4.000%. Cand s-a retras din funcțiile deținute la GE, Welch a primit o plata in valoare de 417 milioane de dolari, cea mai mare acordata vreodata unui executiv…

- Fostul ziarist Ovidiu Bufnila a murit, la varsta de 62 de ani, anunța Societatea Ornitologica Romana, pe pagina de Facebook. Bufnila ocupa poziția de purtator de cuvant al asociației nonguvernamentale.Medicul Ioanel Sinescu recunoaște ca e implicat in scandalul lui Mircea Beuran și ca denunțatoarea…

- Radioul din Romania este in doliu, dupa ce unul dintre cei mai de seama oameni ai sai a murit. Grigore Constantinescu, pentru ca despre acesta este vorba, a incetat din viata la varsta de 82 de ani.

- IN MEMORIAM… A incetat din viata unul dintre cei mai apreciati dascali din comuna Tacuta. Este vorba despre profesoara Via Bobu, fiica cunoscutului carturar Costache Buraga din Danesti. Aceasta avea 74 ani si reprezenta un model de dascal pentru discipline umaniste ca limba romana, franceza, latina.…

- Harry Hains avea 27 de ani și era cunoscut pentru rolurile interpretate in seriale precum "American Horror Story" si "The OA" si era implicat in alte cinci proiecte ale caror lansari sunt programate in urmatorii doi ani.

- Este doliu in lumea modei, chiar inainte de Craciun! Celebrul creator Emanuel Ungaro s-a stins din viața sambata, la Paris, la varsta de 86 de ani. Vestea fost data duminica, 22 decembrie, de familie.

- Mijlocasul peruan Juan Pablo Vergara a incetat din viata in cursul noptii de luni, in urma unui accident rutier, a anuntat clubul sau, Deportivo Binacional FC, din prima liga a campionatului de fotbal al...