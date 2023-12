Stiri pe aceeasi tema

- Lumea scriitorilor din Romania, in doliu! Marea poeta Angela Marinescu s-a stins din viața la varsta de 72 de ani. Tristul anunț al trecerii in neființa a fost facut de poetul Alexandru Petria.

- Lumea teatrului din Romania, in doliu! O actrița care a bucurat generații intregi s-a stins din viața. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut de reprezentanții UNITER, pe pagina de Facebook.

- Este doliu in lumea muzicii internaționale! S-a stins din viața unul dintre membrii grupul american de succes "The Isley Brothers". Anunțul a fost facut chiar de formația muzicala, in cursul zilei de miercuri.

- Lumea sportului din Romania e in doliu! Un fost baschetbalist și antrenor s-a stins din viața la varsta de 65 de ani. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut pe pagina de Facebook a Federatiei Romane de Baschet.

- Este doliu in lumea filmului internațional! Un actor celebru s-a stins din viați in urma cu puțin timp. Anunțul a facut facut de familia lui, care a fost alaturi de el in ultimele momente. Actorul este cunoscut pentru rolul sau din serialul The Man from U.N.C.L.E., in care a facut furori.

- Lumea teatrului este mai saraca in urma vestii triste a trecerii in neființa a unei cunoscutei actrițe, care s-a stins din viața la varsta de numai 56 de ani. Aceasta veste a lasat un gol profund in lumea artistica romaneasca, iar colegii și prietenii sai i-au adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale,…

- Lumea filmului romanesc, in doliu! Adina Cristescu, o actrița extrem de iubita, s-a stins din viața la varsta de 56 de ani. Anunțul trecerii in neființa a celei care era cunoscuta din filme precum „4 luni, 3 saptamani și 2 zile” sau "Aferim", a fost facut pe pagina de Facebook Duminici la Teatrul National…

- Lumea fotbalului din Romania e in doliu! Un fost atacant, care a activat pentru echipele Dinamo și Rapid s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Trista veste ca fostul sportiv a trecut in neființa a fost data de Ionel Culina, ofițerul de presa al echipei Dinamo.