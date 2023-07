Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele umane gasite in muntii din California au fost confirmate ca fiind cele ale actorului britanic Julian Sands, care a disparut in ianuarie in timpul unei drumetii, scrie BBC.Excursionistii au gasit ramasitele sambata, a anuntat politia, iar acestea au fost acum identificate oficial, conform…

- A murit fotograful Paul Agarici, unul dintre cei mai buni fotografi de la Revoluția din 1989. Anunțul trist a fost facut chiar de un coleg de breasla. „Și marele fotograf Paul Agarici s-a dus sa se alature grupului din ceruri.”, a anunțat azi fotograful Dinu Lazar.„A fost o vreme cand Paul era in varf,…

- Doliu la teatrul de papuși „Gaguța”. Actorul Ruslan Lungu, care este tatal actorului Catalin Lungu s-a stins din viața la 49 de ani, dupa ce a suferit un infarct. Anunțul trist a fost facut pe pagina teatrului.

- Veste tragica de la Hollywood! Actorul Treat Williams a murit, luni dupa-masa, 12 iunie, in urma unui accident cu motocicleta personala. Vedeta a fost transportata de urgența, cu avionul, la cea mai apropiata instituție medicala, insa medicii nu i-au putut salva viața. Anunțul facut de agentul Barry…

- "Cu mare tristete familia lui Clive Barker anunta ca el a decedat pe 10 iunie, dupa ce a condus o curajoasa batalie impotriva dementei care i-a afectat corpul", o boala neuro-degenerativa, se arata intr-un comunicat.Barker a fost numit selectioner al "Bafana Bafana" ("Baietii" in dialect zulu) in 1994,…

- Inginerul Marius-Sabin Peculea, recunoscut pentru contribuțiile sale in studierea, experimentarea, proiectarea și realizarea uzinei de apa grea, a trecut in neființa la varsta de 97 de ani. Moartea sa reprezinta o pierdere remarcabila pentru comunitatea științifica și tehnologica, iar realizarile sale…

- A devenit cunoscut prin controversatul The Jerry Springer Show, inceput in septembrie 1991.Legendarul prezentator al talk-show-ului a murit la varsta de 79 de ani, potrivit anunțului facut de familia sa.Jerry Springer a murit „in pace” la casa lui din Chicago, potrivit declarației oficiale.Jerry Springer…