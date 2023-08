Stiri pe aceeasi tema

- Lumea literaturii este in doliu! Un cunoscut și indragit scriitor s-a stins din viața la varsta de 94 de ani. A facut multe opere de succes de-a lungul anilor, inclusiv romane foarte cunoscute, chiar la nivel internațional.

- Biserica Ortodoxa Romana, in doliu! Un cunoscut preot din București și-a pierdut viața intr-un accident cumplit, pe DN2-E85, cunoscut sub numele de "Drumul morții". Tragicul eveniment a avut loc marți, 11 iulie, in jurul orei 8:30, pe traseul dintre Buzau și București.

- Este doliu in literatura internaționala! Un scriitor indragit de iubitorii de carți a murit la doar 33 de ani. Anunțul a fost facut in urma cu doar cateva ore, de catre reprezentanții editurii unde lucra. Cauza morții sale nu a fost inca dezvaluita.

- Este doliu in lumea muzicii din Romania! Fiica unui dirijor important roman a murit luni, dupa o cariera impresionanta in muzica și cercerare. Anunțul ca aceasta a trecut in neființa a fost facut de Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin”, care și-a exprimat regretul fața de artista.

- Este doliu in lumea muzicii din Romania. Un cunoscut dirijor și profesor a murit la 88 de ani. Peste doua zile, urma sa iși sarbatoreasca ziua de naștere, iar anunțul morții sale a fost facut de reprezentanții Academiei Naționale de Muzica „Gheorghe Dima”, acolo unde a fost profesor.

- Lumea modei este in doliu! Stephan Pelger a murit la 44 de ani. Celebrul designer ar fi fost gasit fara suflare in propria sa locuința de catre un vecin. Autoritațile care au ajuns la fața locului au declarat decesul vedetei. Stephan Pelger a murit la 44 de ani E doliu in lumea modei din Romania. […]…

- Acesta a murit sambata seara, dupa o lupta lunga și grea cu o boala nemiloasa: cancerul.Fanii și apropiații artistului și-au exprimat regretele pe rețelele de socializare.„Dumnezeu sa te ierte, unchiul meu frumos și talentat! Plin de viața așa o sa te pastrez in mintea și sufletul meu, glumeț, cum erai…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Un cunoscut portar s-a stins din viața, in cursul saptamanii trecute. Este vorba despre un om de baza al echipei CSA Steaua București. Avea 80 de ani, insa pentru el viața s-a oprit aici.