Doliu in invatamantul constantean. Azi, in Sambata Pastelui, va fi inmormantarea cunoscutului om de cultura

- Profesorul si pianistul Luchian Ionescu s a stins din viata in aceasta dimineata.Cine doreste sa i aduca un ultim omagiu o poate face la Casa Mortuara a cimitirul municipal Eternity zona magazinului Metro .Inmormantarea va avea loc sambata, 07.04.18 la ora 11:00 la Parohia Asezarea in racla a braului…

- Cu prilejul #Centenarului, studenții Facultații de Istorie și Științe Politice din cadrul Universitații “Ovidius”, la inițiativa Cercului de Istorie Moderna și Relații Internaționale, va invita la o festivitate dedicata Unirii #Basarabiei cu Romania. In cadrul acțiunii, studenții, alaturi de profesorii…

- Autor: Stelian ȚURLEA S-a scris enorm despre ce s-a intamplat in Romania dupa 1918 și dupa 1989. Și totuși profesul universitar Constantin Hlihor, specialist in istoria secolului XX, geopolitica și istoria relațiilor internaționale are curajul sa vina cu o abordare noua. (Constantin Hlihor este Doctor…

- Joi si vineri, sala de atletism din cadrul Complexului Sportiv National „Lia Manoliu” din Bucuresti, a gazduit etapa finala a Campionatelor Nationale rezervate probelor combinate pentru seniori, tineret, juniori 1, 2, si 3. A fost un real spectacol, pentru ca in astfel de concursuri iau parte doar atletii…

- Duminica, 4 martie, s-a stins din viata profesorul Sergiu I. Nicolaescu, creatorul specializarii Jurnalism a Universitatii din Pitesti, mentorul profesorilor de aici și al multor generații de studenți. “Un om bland, un dascal atent și dedicat, un calauzitor al tinerelor generații de profesori și studenți,…

- A murit, la varsta de 58 de ani, fostul mare handbalist Claudiu Ionescu, medaliat la Jocurile Olimpice din 1980, de la Moscova.Claudiu Ionescu s a nascut la Constanta, a debutat la echipa Comertul, iar apoi s a transferat la Dinamo Bucuresti.Federatia Romana de Handbal a trimis urmatorul mesaj:Federatia…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, ieri, incetarea din viata a fostului portar al echipei nationale Claudiu Ionescu. Acesta s-a nascut la Constanta, in 1960, a debutat in liga secunda la Comertul, dupa care s-a transferat la Dinamo Bucuresti, unde a cunoscut marea performanta: campion in 1978 si…

- Colectivul Liceului Tehnologic "Dimitrie Leonida" Constanta anunta cu regret moartea fulgeratoare si prematura a colegului, inginer Silviu Gabriel Mototolea, un coleg dedicat meseriei de dascal, care a format de a lungul anilor multe generatii de specialisti.Dumnezeu sa l odihneasca in pace Condoleante…